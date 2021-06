Niespodzianka od PlayStation? Wyciekły informacje o Ghost of Ikishima, premiera podobno niedługo

W sieci pojawił się przeciek Ghost of Ikishima. Tajemniczy projekt ma być rozszerzeniem Ghost of Tsushima. Premiera podobno jeszcze w tym roku.

Ghost of Tsushima przyjęło się bardzo dobrze na PlayStation 4. Dobra sprzedaż i wysokie oceny (oraz pewne wskazówki) dały nam właściwie pewność, że Sucker Punch przygotuje kontynuację lub rozszerzy historię w inny sposób. Wygląda na to, że w drodze jest spory dodatek do gry.

Znany informator branżowy, Shpeshal Nick, potwierdził przeciek innego informatora. Według doniesień, Ghost of Tsushima otrzyma dodatek nazwany Ghost of Ikishima. Jego premiera rzekomo odbędzie się jeszcze w tym roku i ogłoszenie rozszerzenia zobaczymy na niezapowiedzianym pokazie PlayStation.

Dodatek ma być samodzielny, co oznacza, że zagramy w niego nawet nie będąc posiadaczami Ghost of Tsushima. Swoją specyfiką przypomina więc inFamous: First Light, Spider-Man: Miles Morales czy Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Jeśli chodzi o rozmiar dodatku do GoT, porównano go do Gears Hivebusters, które jest dość spore. Nie ujawniono platform, na których miałoby pojawić się rozszerzenie.

Wyspa Iki (Iki-no-Shima) ulokowana w cieśninie Tsushima

Źródło: Mapy Google dzięki Twitter

Doniesienia potwierdziła też inna informatorka, KatharsisT. Co ciekawe, wspomniana dwójka twierdzi, że dodatek nie powinien wyciec tak szybko do sieci. Zdaniem Nicka, ktoś wpadnie przez to w bardzo poważne tarapaty.

Oczywiście nie należy traktować powyższych informacji jako pewnych. To nadal przeciek, choć jego potwierdzenie przez wspomniane źródła dodaje mu bardzo dużo wiarygodności. Warto jednak wstrzymać się z ekscytacją do czasu prezentacji PlayStation.