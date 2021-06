Kolejne źródło potwierdza termin pokazu PlayStation Experience. Podchodźcie do niego z dystansem

Kolejne źródło wspomniało termin nadchodzącego pokazu gier PlayStation. Gracze już za parę tygodni mają zobaczyć świeżutkie zapowiedzi Sony, choć wieści te nie muszą się potwierdzić.

Sony ponownie zrezygnowało z udziału w targach E3 i na razie nie ogłosiło swojej konferencji z zapowiedziami gier i nowości. Niedawno pojawiły się jednak doniesienia o nadchodzącym PlayStation Experience, które ma podobno odbyć się 8 lipca.

Duży, francuski serwis gamingowy potwierdził wspomniany termin. Jeux Video w newsie dotyczącym przecieku dodatku do Ghost of Tsushima stwierdziło, że może on zostać zaprezentowany na nadchodzącym PlayStation Experience. Za datę odbycia się konferencji wskazano właśnie 8 lipca. Co więcej, Jeux Video napisało o tym w taki sposób, jakby termin ten był właściwie pewny.

Wiarygodność doniesień serwisu podważają jednak użytkownicy forum Reddit. Komentujący z Francji wskazują, że Jeux Video ma tendencję do powtarzania plotek pochodzących z innych źródeł tak, jakby serwis sam dotarł do „ujawnianych” informacji. Na termin ten należy więc patrzyć z przymrużeniem oka. Jeux Video nie podało źródła informacji, więc ciężko zweryfikować jej wiarygodność.

Oczywiście nadal możliwe, że na początku lipca Sony zorganizuje konferencję. Wciąż nie jest to jednak coś pewnego. Jeśli wydawca oficjalnie ogłosi datę swojego pokazu, z pewnością Was o tym poinformujemy.