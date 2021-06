PS Plus lipiec 2021 – jakich tytułów chcą gracze? Oczekiwania są spore

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ujawnienie oferty PS Plus na lipiec 2021 zbliża się wielkimi krokami. Gracze podzielili się na forum Reddit swoimi oczekiwaniami i predykcjami zestawu.

Niedawno podzieliliśmy się z Wami naszą listą życzeń dotyczącą lipcowej oferty PS Plus, a teraz przyszła pora na predykcje i zachcianki graczy. Na forum Reddit pojawił się wątek dedykowany tego typu komentarzom. Oczekiwania wobec nadchodzącego zestawu są bardzo duże.

Wyjątkowo często wymienia się Assassin’s Creed: The Ezio Collection. Odświeżone gry z chyba najsłynniejszym asasynem byłyby nie lada niespodzianką dla subskrybentów usługi. Dodatkowo obecność zestawu w PS Plus na lipiec 2021 nie brzmi wcale niewiarygodnie. Paczka remasterów ma na karku już parę lat, więc jej dodanie do usługi nie byłoby większym problemem.

Równie często w predykcjach pojawiają się gry From Software. W komentarzach najliczniej znajdziemy takie tytuły jak Dark Souls Remastered, Dark Souls 3 i Sekiro: Shadows Die Twice. Ogłoszenie daty premiery Elden Ring podniosło zainteresowanie grami studia. Wprowadzenie jednej z nich do Plusa jeszcze bardziej podbiłoby oczekiwania graczy.

Nie zabrakło też tych bardziej zaskakujących typów. Wielu komentujących wymieniło Marvel’s Avengers. Ratowanie powoli konającej gry-usługi poprzez dodanie jej do PS Plus brzmi całkiem sensownie. Jeśli Square Enix się na to zdecyduje, może mocno podbudować w ten sposób bazę stałych użytkowników.

Oczywiście powróciły też typy ze starszych miesięcy. Gracze ponownie chcieliby zgarnąć chociażby Star Wars Jedi: Fallen Order, Watch Dogs 2, Celeste, Gran Turismo Sport i zestaw Metro Redux.

Ostateczną ofertę PS Plus na lipiec 2021 poznamy już 30 czerwca. Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość.