Fan Bloodborne kończy pracę za twórców. Zobaczcie walkę z usuniętym, ogromnym bossem

Fan i moder Bloodborne postanowił odtworzyć część wyciętej z gry zawartości. Gracz przygotował walkę ze skasowanym przeciwnikiem.

Nie ulega wątpliwości, że ekskluzywny dla PS4 tytuł od From Software zebrał całą rzeszę fanów. Społeczność miłośników Bloodborne wciąż jest bardzo liczna i aktywna. Nie chodzi tu tylko o osoby domagające się coraz bardziej prawdopodobnego remastera, ale też o moderów.

Choć From Software musiało wyciąć kilka elementów swojej produkcji, gracze odkrywają ślady po skasowanej zawartości i próbują wprowadzić ją do gry. Moder kryjący się pod pseudonimem Foxy Hooligans zaprezentował odtworzoną walkę z jednym z usuniętych bossów.

Gracz określił przeciwnika mianem Snake Ball, choć nie wiadomo, czy jest to jego oficjalna nazwa. Jakakolwiek by ona nie była, pseudonim nadany przez modera zdaje się być jak najbardziej adekwatny. Zaprezentowany materiał pokazuje walkę z „kulą” ogromnych węży.

Widać od razu, że boss nie został dokończony przez From Software. Foxy Hooligans zaznacza, że postara się dopracować przeciwnika. Jak sam napisał, przed nim jeszcze sporo pracy. Jeśli jednak zwrócimy uwagę na animację i model bossa, wygląda na to, że zrezygnowano z niego w ostatniej chwili. Być może From Software nie mogło znaleźć dla niego odpowiedniej areny lub miało też problem ze zbalansowaniem pojedynku. Poniżej znajdziecie omawiany materiał.