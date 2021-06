Windows 11 bez tajemnic. Premiera, funkcje dla graczy, wymagania i nowości

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Windows 11 doczekał się oficjalnej prezentacji. Nowy system Microsoftu ukaże się niedługo i poznaliśmy bardzo dużo ciekawych konkretów.

Po sporych przeciekach, Microsoft w końcu zapowiedział nowe wcielenie systemu Windows. To nadal znajome oprogramowanie, ale w zupełnie nowej odsłonie.

Jedenastka będzie darmowa dla posiadaczy Windows 10 i pobierzemy ją w ramach bezpłatnej aktualizacji. Na razie nie podano daty udostępnienia jej wszystkim, ale najpewniej zadebiutuje do końca bieżącego roku. Wkrótce Microsoft udostępni system członkom programu Insider, więc ogólny debiut nie jest odległy.

Wiemy też, jaki komputer musimy posiadać, aby móc płynnie używać jedenastki. Oto minimalne wymagania sprzętowe systemu:

Procesor przynajmniej 1 GHz z co najmniej 2 rdzeniami

Karta graficzna zgodna z DirectX 12

4 GB pamięci RAM

64 GB wolnego miejsca na dysku

Nowości nie brakuje

Poza wyglądem zmieniło się całkiem sporo, choć użytkownicy Windowsa 10 zobaczą sporo punktów wspólnych. Trudno nie zauważyć, że Microsoft stawia na wydajność pracy i wielozadaniowość systemu.

Szczególnie mocno ucieszą się użytkownicy pracujący na wielu oknach jednocześnie. Rozmieszczanie okienek na ekranie stanie się łatwiejsze dzięki zupełnie nowemu menu, a system wzbogacił się też o możliwość zapamiętania preferowanego przez nas układu okien.

Zmianie uległo również menu start. Postawiono na prostotę i czytelność, co znacznie ułatwi dostanie się do najczęściej używanych przez nas programów. Co więcej, znalazło się miejsce dla specjalnej sekcji dla widżetów, których listę rozwiniemy z lewej strony ekranu.

Microsoft wprowadził też parę zmian i nowości, o które użytkownicy Windows 10 prosili od dawna. Mowa o zwiększeniu wydajności systemu, ulepszeniu funkcji dotykowych, przebudowaniu menu powiadomień, zmniejszeniu rozmiaru aktualizacji i… wprowadzeniu aplikacji z systemu Android, które pobierzemy dzięki Amazon App Store. Przebudowano nawet znienawidzony przez wiele osób (w tym mnie) Microsoft Store.

Windows 11 – podobno najlepszy system dla graczy

Windows 11 wprowadza sporo nowości dla każdego użytkownika, ale znalazło się miejsce na udogodnienia dla graczy. To kolejny krok w stronę unifikacji gamingowych systemów Microsoftu.

Posiadacze ekranów z wyższej półki będą szczególnie mocno zadowoleni z funkcji automatycznego HDR, o której słyszymy już od jakiegoś czasu. Pojawi się również znane z Xbox Series DirectStorage, które pozwoli posiadaczom dysków SSD NVMe na jeszcze szybsze wczytanie gier. DirectStorage odciąży również nasz procesor w trakcie rozgrywki.

System Windows 11 niejako połączy się też z Xbox Game Pass. Aplikacja Xbox będzie teraz wbudowana w oprogramowanie naszego komputera i zaoferuje natychmiastowy dostęp do biblioteki Game Pass oraz usługi xCloud.

Jak widać, zmieni się bardzo dużo. Microsoft twierdzi, że Windows 11 będzie idealnym systemem dla graczy, a dodatkowo pojawiło się wiele nowości, które przyspieszą i uprzyjemnią codzienne korzystanie z systemu.

Moim zdaniem zaprezentowane zmiany prezentują się bardzo przyjemnie i jestem ciekaw, jak nowy system wypadnie w praktyce. Na jego udostępnienie musimy jednak jeszcze chwilkę zaczekać.