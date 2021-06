Dodatek do Battlefield 4 do odebrania za darmo. Nowe mapy, bronie i pojazdy

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Każdy posiadacz Battlefield 4 na Origin jest w stanie odebrać za darmo dodatek China Rising. EA nie poinformowało, jak długo będzie trwać ta promocja, dlatego lepiej pospieszyć się z odebraniem prezentu.

Niedawno pisaliśmy o tym, że serwery Battlefield 4 nie wytrzymały oblężenia graczy, którzy wrócili do tej produkcji po zapowiedziach związanych z BF2042. Widząc ten fakt, EA postanowiło obdarować wszystkich właścicieli „czwórki” na Origin rozszerzeniem China Rising. Poniżej możecie zobaczyć trailer tego dodatku:

Chińska nawałnica, bo tak to DLC nazywa się po polsku, dodaje do produkcji aż 4 nowe mapy, które zabiorą nas prosto do Chin. Podczas takiej rozgrywki zmierzy się ze sobą aż 64 graczy, dlatego nie ma tutaj mowy o jakichś uproszczeniach względem pozostałych trybów.

Oczywiście nie zabrakło nowych broni i innych elementów wyposażenia, więc gracze raczej nie mają powodów do narzekań pod tym kątem. Oprócz tego deweloperzy oczywiście postanowili dodać do gry kolejne pojazdy. Moją uwagę szczególnie zwróciły modele helikopterów, które możemy zobaczyć na powyższym wideo.

By odebrać China Rising za darmo, należy wejść pod ten link. Uwaga, wydawca nie poinformował na swojej stronie, na jak długo przewidziana jest ta promocja. Rekomenduję się pospieszyć, aby później nie żałować, że się nie zdążyło.

Jak widać Electronic Arts wie, jak przyciągnąć do siebie graczy na jeszcze dłużej. Bez wątpienia ten ogromny powrót do Battlefield 4 może pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie nową grą z serii.