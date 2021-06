Microsoft potwierdza: lepsza rozdzielczość i więcej FPS także na Xbox One. AMD FSR trafi do wielu graczy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Microsoft zapowiedział, że technologia AMD FSR trafi również na Xbox One. Posiadacze starszej generacji konsol zagrają w lepszej płynności i rozdzielczości.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że AMD udostępni technologię FidelityFX Super Resolution (FSR) na konsolach Xbox Series. To świetna wiadomość dla graczy, którym zależy na większej płynności rozgrywki. Teraz Microsoft uraczył nas kolejną dobrą informacją. Okazuje się, że AMD FSR będzie dostępne także na Xbox One.

Cieszymy się, że możemy kontynuować nasze bliskie partnerstwo z AMD i zobaczyć, co twórcy gier mogą zrobić z FidelityFX Super Resolution dostępnym od dziś w GDK (narzędziach dla twórców gier – red. ) na komputerach z systemem Windows oraz konsolach Xbox Series i Xbox One. – napisał Dyrektor ds. Zarządzania Programami w Xbox, Jason Ronald

Gwoli przypomnienia i w dużym uproszczeniu, AMD FSR pozwala na odpalenie wspieranych gier w wyższej rozdzielczości. Uruchomiony tytuł zaoferuje przy tym płynną rozgrywkę i w niektórych przypadkach może nawet zadziałać w większej liczbie klatek na sekundę. Technologia przeszła pierwsze testy u graczy i sprawdza się nieźle. W niektórych przypadkach wyświetlany obraz może wyglądać jednak nieco gorzej względem oryginalnego.

Na pełne wprowadzenie AMD FSR w grach musimy zaczekać. Implementacja technologii nie zajmuje długo, ale wątpię, aby wiele gier doczekało się nagle aktualizacji ze wsparciem FSR. Mimo to, wiadomość o udostępnieniu FidelityFX Super Resolution na Xbox One to bardzo miłe zaskoczenie.