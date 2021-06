14 strojów „tylko dla dorosłych” dla bohaterek Wiedźmina 3

Wiedźmin 3 otrzymał modyfikację, dzięki której ustawicie postaciom alternatywne stroje. Jeśli nudzi Was wygląd bohaterek gry, być może ten mod Wam podpasuje.

Mody do Wiedźmina 3 są bardzo różnorodne i każdy może znaleźć modyfikacje dostosowane do swoich preferencji. Tymi najpopularniejszymi podmiankami są oczywiście rozmaite stroje dla bohaterek i bohaterów gry. Czy nam się to podoba czy nie, większość to kostiumy skierowane do dorosłych odbiorców. Tak jest w też w przypadku zestawu The Witcher’s Secret od modera paulr0013.

Mod dodaje do gry czternaście kostiumów dla różnych bohaterek. Nowe kostiumy otrzymały takie postacie jak Ves, Filippa, Birna, Fringilla czy Priscilla. Rzecz jasna to nie wszystkie zmodyfikowane NPC. Co ciekawe, tym razem obyło się bez strojów dla Triss, Yennefer i Ciri. Jak widać, Wiedźmin 3 i jego mody żyją nie tylko głównymi bohaterkami i bohaterami.

Cztery przykładowe kostiumy z The Witcher’s Secret

Instalacja modyfikacji jest bardzo prosta i można ją przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada pobranie plików moda z tej strony i umieszczenie ich w folderze /mods Wiedźmina 3. Prościej będzie jednak zastosować modyfikacje poprzez program Vortex od NexusMods.

Autor kostiumów zaznacza jednak, że powyższe modyfikacje nie są kompatybilne z innymi, podobnymi projektami. Jeśli chcecie pobrać kolekcję The Witcher’s Secret, lepiej pozbądźcie się innych, podobnych modów.