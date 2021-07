DoGRYwka – Assassin’s Creed niczym GTA 5, RoboCop z Polski i fura za darmo w GT Sport

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Potwierdziły się plotki na temat Assassin’s Creed Infinity. Co ciekawe, nad grą-usługą mają pracować kluczowe postacie ze wszystkich oddziałów Ubisoftu. Czy to na pewno dobry pomysł, by marka odbiła w tę stronę?

Staramy się jak najczęściej informować naszych czytelników na temat growych darmówek, które tymczasowo można zgarnąć kompletnie za darmo. Dziś mieliśmy tę przyjemność pisać dla Was o nowym samochodzie do Gran Turismo Sport, który odbierze już niedługo, nie wydając przy tym ani złotówki.

Bez wątpienia kolejnym z najciekawszych newsów tego dnia jest fakt, że RoboCop powraca do świata gier. Co ciekawe, tym razem za produkcję biorą się nasi rodacy. To tylko kilka gorących wiadomości ze świata gamingu tego dnia, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie ominęliście.