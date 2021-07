Twórcy nie zapomnieli o Gran Turismo Sport. Nowa, darmowa zawartość zawita do gry

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Już niebawem do Gran Turismo Sport trafi nowa aktualizacja, która wprowadzi do gry zupełnie nowy model samochodu. Oto Toyota GR 86 ’21 (N200).

Niespodziewanie do sieci trafiło nagranie, które prezentuje wspomniany samochód w akcji. Ten będzie dostępny w Gran Turismo Sport od jutra, dlatego wyczekujcie patcha na swoich konsolach PlayStation. Bez wątpienia Toyota GR 86 ’21 to nielada gratka dla fanów motoryzacji, dlatego tym bardziej warto jutro zajrzeć do exclusive’a PlayStation.

Dodanie wyżej wymienionego auta do gry jest naprawdę miłym prezentem i cieszy mnie fakt, że Polyphony Digital nie zapomniało o swojej poprzedniej produkcji. Przypomnijmy, że deweloperzy od wielu miesięcy pracują nad Gran Turismo 7. Co ciekawe, ostatnio okazało się, że w tę produkcję nie zgramy tylko na PS5.

Nie wiem jak na Was, ale na mnie Toyota zrobiła ogromne wrażenie, a nie uważam siebie za wielkiego fana motoryzacji. Muszę kolejny raz pochwalić też osoby, które zajmowały się montażem powyższego nagrania. Dynamiczne przejścia i dobrze dobrany utwór tylko sprawia, że tym bardziej nie mogę się doczekać odebrania prezentu. Szkoda tylko, że nie poznaliśmy dokładnej godziny, kiedy patch wejdzie w życie. Co sądzicie o tym samochodzie? Odbierzecie go czym prędzej?