GTA V na sterydach. Ponad 1000 nowości dzięki modom. Zauważysz je wszystkie?

W sieci odnaleźliśmy nagranie, które prezentuje GTA V z ponad 1000 zmian, które do gry wprowadzono dzięki modyfikacjom. Oprócz usprawnionej grafiki na wideo zobaczymy też masę znanych z prawdziwego świata marek.

Zdecydowaliśmy się napisać o poniższym filmiku ze względu na ogromną ilość nowości, które w nim zaprezentowano. Bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z jedną z najładniejszych wersji piątego Grand Theft Auto, ale jeszcze bardziej naszą uwagę przykuły te ukryte detale, które można wychwycić praktycznie co parę sekund podczas oglądania tej niecodziennej prezentacji.

Część smaczków dotyczy jednak zagranicznych marek, które w Polsce raczej nie są dostępne. Miłym akcentem jest na pewno pojawienie się CJ-a i kilku innych, znanych twarzy. Mimo wszystko, zastanawiam się gdzie się podziała reszta tych wszystkich zmian? Sam autor filmiku zdaniem naszej redakcji trochę wprowadza tytułem w błąd, ponieważ do GTA V nie zainstalował „ponad tysiąca modów”, a jedynie wprowadził ponad 1000 nowości. Czyżby np. każdą dodatkową opcję graficzną liczył jako coś osobnego? Bardzo możliwe. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego wgrał do gry, zachęcam do zajrzenia do opisu omawianego nagrania.

Ostatnio mieliśmy tę przyjemność pisać też o podobnym filmie, który prezentuje GTA V na modach poprawiających grafikę produkcji. Więcej o nim przeczytacie tutaj, a uwierzcie, że warto tam zajrzeć. Bawiliście się kiedyś tym tytułem w ten sposób? Może udało Wam się osiągnąć jeszcze lepszy efekt? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, w jaki sposób Wam się to udało.