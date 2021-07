Polacy robią grę RoboCop: Rogue City. Do premiery daleko, ale zapowiada się nieźle

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Zapowiedziano RoboCop: Rogue City. Polskie studio Teyon przygotowuje strzelankę na bazie szalenie popularnej marki science-fiction.

Polskie studio Teyon ma na swoim koncie bardziej i mniej udane projekty. Na pozytywne wyróżnienie zdecydowanie zasługuje Terminator: Resistance, a teraz zespół ponownie zabiera się za sporą markę, którą możecie kojarzyć z ekranów kin i telewizorów.

Zapowiedziano RoboCop: Rogue City. Jak czytamy na stronie Steam gry, jest to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, która wsadzi nas w stalowe buty RoboCopa. Gracz będzie musiał stanąć na straży prawa i porządku, a po drodze przyjdzie mu podjąć wiele trudnych decyzji. Zapowiada się intrygująco, choć na więcej konkretów musimy zaczekać.

Gra ukaże się w 2023 roku i Teyon zapowiada, że wypuści ją na PC oraz konsolach. Nie wiadomo jeszcze, czy tytuł trafi też na PS4 i XOne, czy będzie wyłącznie next-genowym produktem.

Teyon pokazało przy okazji Terminator: Resistance, że potrafi stworzyć dobrą adaptację marki. Nie była to co prawda idealna gra, ale mogła bawić. Jakby nie patrzeć, była to też najlepsza gra osadzona w tym uniwersum od wielu lat.

Miejmy nadzieję, że Teyon i tym razem sprosta oczekiwaniom fanów kultowej marki. Jeśli RoboCop: Rogue City dorówna pod względem jakości Terminator: Resistance, chyba nikt nie będzie miał większych powodów do narzekań. Trzymam jednak kciuki, aby Teyon przebiło samo siebie.