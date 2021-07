The Last of Us 2 budzi wiele kontrowersji, ale jest nadal chwalone przez deweloperów. Różnorodność produkcji pochwalił Motomu Toriyama.

Kontynuacja The Last of Us zebrała całą masę nagród. To nie tylko „po prostu” dobra gra, ale też przyzwoity środek przekazu dla tematów, które mogą budzić wiele kontrowersji. Wplecenie do fabuły wątku transpłciowej postaci i orientacji seksualnej Ellie budziło sporo kontrowersji. Ostatecznie jednak oceny TLoU2 skłaniają się w stronę skrajnie pozytywnych.

O poruszaniu przez grę trudnych tematów wypowiedział się Motomu Toriyama, reżyser Final Fantasy VII Remake. Toriyama twierdzi, że umieszczanie takich wątków w grach jest bardzo ważne z perspektywy każdego twórcy. Toiryama opowiedział też trochę o podejmowaniu podobnych decyzji przy produkcji FFVIIR.

Myślę, że wyrażanie różnorodności poprzez włączenie LGBTQ+ (do opowieści – red. ) jest ważną kwestią dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie treści, nie tylko dla ludzi tworzących gry. W Final Fantasy 7 Remake, przebudowaliśmy oryginalną grę używając najnowszej technologii, ale czuliśmy, że nie powinniśmy poprzestawać na stronie technicznej i musieliśmy zaktualizować treść fabularną ukazaną w grze zgodnie z nowoczesną wrażliwością. – powiedział Motomu Toriyama w rozmowie z The Gamer

Jeśli graliście w remake Final Fantasy VII, zapewne wyłapaliście pewne różnice względem oryginału. Miło widzieć, że zmiany w odświeżeniach gier dotyczą nie tylko rozgrywki i oprawy, ale też ich historii i podejścia do wybranych wątków. To również według mnie jest szalenie istotne.