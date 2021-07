Ad Infinitum powraca po latach. Horror przedstawi straszne losy niemieckiego żołnierza

Podczas Nacon Connect 2021 zaprezentowano trailer tworzonego jeszcze Ad Infinitum. Horror opowie o traumatycznych losach niemieckiego żołnierza, który przeżył pierwszą wojnę światową.

Wspomniane pokazy przyniosły kilka naprawdę ciekawych trailerów. Oprócz Golluma i Test Drive Unlimited Solar Crown można to samo powiedzieć o Ad Infinitum. Wielu z Was mogło zapomnieć o tym projekcie, ponieważ ostatnie wieści na jej temat pochodzą sprzed kilku lat. Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź tego tytułu:

Co ciekawe, produkcja posiada już nawet własną kartę na platformie Steam. Poniżej znajdziecie tłumaczenie tamtejszego opisu fabuły:

Granice między koszmarem a rzeczywistością, między prawdą a kłamstwem, zostały naruszone, gdy rozpętało się piekło! Wciel się w niemieckiego żołnierza nawiedzonego przez horrory Wielkiej Wojny. Straszne stwory, śmiertelne pułapki i szalone tajemnice wyznaczają twoją drogę przez pole bitwy. Pokonaj je, aby ocalić swoją duszę i rozerwać zasłonę bardziej złowrogich prawd. – informują twórcy na łamach strony gry na platformie Steam

Na ten moment nie znamy większej ilości szczegółów na temat omawianej w newsie produkcji. Mimo to, nawet taka garść informacji wystarczyła, by zainteresować nas do śledzenia dalszych losów tego projektu. Do premiery raczej pojawi się jeszcze sporo kolejnych wieści, ponieważ do niej pozostało jeszcze masa czasu. Ad Infinitum przewidziane jest dopiero na 2023 rok i zmierza na PC oraz konsole. Na jakie konsole dokładnie? Cóż, tego nie sprecyzowano. Szczerze mówiąc, spodziewałbym się, że za 2 lata Xbox One i PS4 mogą odejść już w odstawkę u większości konsolowców, dlatego w mojej opinii wersje na te sprzęty wydają się być wątpliwe.