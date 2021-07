Fable nie zadebiutuje bardzo późno. Szef Xbox ma dobre wieści dla fanów poprzednich odsłon

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Phil Spencer opowiedział trochę o Fable od Playground Games. Tytuł ma ukazać się jeszcze przed innym, wielkim RPG osadzonym w świecie fantasy.

Nowa odsłona kultowej już serii RPG od Playground Games zbliża się nieubłaganie. Szef Xbox, Phil Spencer, ostatnio ochoczo odnosi się do rzeczonego tytułu.

Tym razem Spencer opowiedział trochę o atmosferze gry. Zdradził, że Fable nie zatraci swojego brytyjskiego klimatu oraz humoru. To świetne wieści dla największych fanów marki.

Kiedy myślę o naszym katalogu gier i myślę o tym bardziej podstawowym settingu RPG fantasy, wydaje mi się, że Avowed świetnie się tam wpasuje.

Fable nigdy takie nie było. Ono zawsze (…) było nieco bardziej lekkie i trochę bardziej brytyjskie, można by rzec. – powiedział Phil Spencer w rozmowie z głównym oddziałem IGN

Co więcej, Spencer odniósł się też do terminu premiery gry. Okazuje się, że premiera Baśni ma odbyć się przed debiutem The Elder Scrolls 6. Jeśli martwiliście się, że oczekiwana kontynuacja od Playground jest w bardzo wczesnym stadium produkcji, chyba pora przestać.

Myślę, że Playground utrzyma je na tym poziomie. Elder Scrolls 6 wyjdzie później, a kiedy się ukaże, myślę, że będzie niesamowite. – kontynuował

Miejmy nadzieję, że oznacza to rychły pokaz gry. Do teraz nie widzieliśmy nawet fragmentu rozgrywki czy przynajmniej bardziej rozbudowanego zwiastuna. Chyba każdy chciałby wreszcie zobaczyć nowe Fable w akcji.