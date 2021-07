Serial The Last of Us nie zaoferuje wielu odcinków. Przed nami parę niespodzianek

Serial The Last of Us nie zaoferuje na start wielu odcinków. W sieci pojawiły się informacje o dokładniej liczbie planowanych epizodów pierwszego sezonu.

Niedawno ogłoszono, że ruszyły zdjęcia do pierwszego sezonu The Last of Us od HBO. Poznaliśmy też najważniejszych członków obsady i pozostaje nam czekać na pierwsze ujęcia z planu. Jeśli pracom nad serialem nic nie przeszkodzi, pierwszy sezon widowiska obejrzymy najpewniej do końca 2022 roku. Oczywiście wszystko może się wydarzyć po drodze.

Nawet jeśli serial zadebiutuje stosunkowo szybko, raczej nie zostanie z nami na bardzo długo. Jak donosi Culture Crave, pierwszy sezon show będzie miał tylko 10 odcinków. Potwierdził to producent serialu, Craig Mazin w podcaście.

O ile nie wiemy ile czasu potrwa każdy epizod, zapewne zamkną się one w przedziale 45 do 60 minut na każdy. Ci bardziej zaangażowani widzowie obejrzą więc cały serial w jeden weekend.

Mazin zdradził też, że nadal nie poznaliśmy jeszcze dwóch reżyserów, którzy dołożą swoją cegiełkę do serialu. Na razie wiemy, że nad show obejmą pieczę takie osobu jak Ali Abbasi, Jasmila Zbanic i Kantemir Balagov. Najbardziej zagorzali miłośnicy kina z pewnością kojarzą powyższe nazwiska.

Teraz możemy już tylko czekać na kolejne zajawki serialu. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy zobaczymy chociaż zwiastun.