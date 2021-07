Assassin’s Creed Infinity wniesie serię na nowy poziom. Ubi potwierdza istnienie gry

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ubisoft potwierdził istnienie Assassin’s Creed Infinity. Tajemniczy projekt ma zrewolucjonizować kultową markę Ubisoftu.

Niezawodny Jason Schreier opublikował nowy raport, w którym ujawnił istnienie projektu Infinity. Osadzona w uniwersum Assassin’s Creed gra ma wynieść serię na nowy, dość nieoczekiwany poziom.

Tytuł ma być ciągle rozwijaną grą-usługą. Porównano go pod tym względem do Fortnite i GTA V, które odniosły gigantyczny sukces właśnie dzięki ciągłemu rozwojowi. Co więcej, Assassin’s Creed Infinity ma zaoferować graczom wiele różnych okresów historycznych. Mowa więc o swoistej mini-platformie dla fanów Assassin’s Creed.

Istnienie Infinity potwierdziła przedstawicielka Ubisoftu. Jason Schreier nie poznał żadnych dodatkowych szczegółów. Dowiedział się za to, że projekt jest w dość wczesnym stadium rozwoju i zapewne miną lata, zanim w ogóle trafi do graczy. Oczywiście o ile nie zostanie wcześniej skasowany.

Co ciekawe, na potrzeby projektu Infinity zmieniono dotychczasowe przyzwyczajenia Ubisoft. Nad grą będą pracować zarówno zespoły Ubi Quebec jak i Montreal. Taka zmiana ma pomóc dalszemu rozwojowi marki Assassin’s Creed.

Na razie taka skromna dawka informacji musi nam wystarczyć. Jason Schreier to wiarygodne źródło tego typu doniesień. Dodatkowo fakt potwierdzenia istnienia gry przez przedstawicielkę Ubisoft chyba mówi sam za siebie. Póki co brakuje nam jednak wielu istotnych konkretów na temat tajemniczego Infinity. Pozostaje zaczekać na więcej szczegółów.