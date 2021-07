Mordercze roboty, rewolucja francuska i mrok. Oto gameplay ze Steelrising

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórcy Greedfall zaprezentowali gameplay z mrocznego Steelrising. Wyjątkowo nietypowa produkcja zapowiada się całkiem dobrze.

Jeśli lubicie gry pokroju Gothica i Risen, zapewne kojarzycie Greedfall oraz The Technomancer. Twórcy obu wymienionych tytułów zaprezentowali właśnie gameplay ze swojej najnowszej produkcji. Tym razem również postawiono na nietypowy setting opowieści.

Steelrising to gra akcji, która przenosi nas do alternatywnej rzeczywistości. Gracz wciela się w robota, który walczy z innymi maszynami na ulicach sterroryzowanego Paryża. Twórcy określają grę mianem souls-like’a, więc spodziewałbym się dość wysokiego poziomu trudności.

Poniżej znajdziecie materiał z rozgrywki. Miejcie na uwadze, że to wciąż wczesna wersja produkcji. Do premiery wiele może się zmienić.

Nie wygląda to źle. Animacje i sama grafika może nie powalają, ale studio Spiders nigdy nie słynęło z najwyżej jakości oprawy. W przypadku tego zespołu można za to liczyć na wciągającą historię, przyzwoitą rozgrywkę i masę dobrych pomysłów. Miejmy nadzieję, że Steelrising pod tymi względami nie pozostawi wiele do życzenia.

Termin premiery gry wyznaczono na czerwiec 2022 roku. Ukaże się ona na PC, PS5 oraz Xbox Series X i S.