Fanowski remake Resident Evil na rozgrywce. Ależ klimat!

Gracz pochwalił się rozgrywką ze swojego remake’u Resident Evil. Co więcej, projekt oferuje rozgrywkę z widoku pierwszej osoby.

Wydane niedawno Village to świetna gra, ale mogła ona nie przypaść do gustu największym fanom klasycznego Residenta. Jeśli brakuje Wam bardziej staroszkolnego RE, mamy dla Was projekt, który może Was zainteresować.

W sieci pojawił się gameplay z fanowskiego remake’u pierwszego Residenta. Oczywiście tytuł ten otrzymał oficjalny remake już lata temu, ale projekt graczy jest nowy i – na swój sposób – wyjątkowy.

Pozwala on na rozgrywkę przy wykorzystaniu widoku z oczu bohatera. Co więcej, projekt powstaje na silniku Unreal Engine 4, więc wygląda naprawdę prześlicznie. Klimat wręcz wylewa się z ekranu i fani RE z pewnością wyczują tu ducha pierwszych odsłon.

Trzeba jednak pamiętać, że to niekomercyjny, amatorski projekt. Oznacza to, że nie należy po nim oczekiwać pełnego odtworzenia pierwszego RE. Dodatkowo nie wiadomo, czy twórcy zdecydują się na udostępnienie grywalnego remake’u w sieci. Wielką niewiadomą jest nawet to, czy autorzy zamierzają dalej pracować nad swoim dziełem.

Na razie musi nam wystarczyć poniższy gameplay. Widzimy na nim fragmenty eksploracji opuszczonej posiadłości i walki z niezbyt urodziwym jegomościem.