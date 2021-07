Blood Money w Red Dead Online zaprezentowane! Wraz z dodatkiem do gry zawita wsparcie DLSS

Rockstar Games przybliżyło szczegóły zbliżającego się rozszerzenia Blood Money do Red Dead Online. Już za niecały tydzień gracze podejmą się masy brutalnych przestępstw samemu lub w ekipie.

Nieoczekiwanie twórcy Red Dead Online wczoraj zapowiedzieli ogromny dodatek do gry, o co prosili od dawna gracze. Nowy dodatek jest dokładnie tym, czego można spodziewać się po jego nazwie. Dziś dowiedzieliśmy się na temat szczegółów nowości, które zostaną udostępnione do gry 13 lipca. Będą to między innymi nowe zestawy misji o zgrabnej nazwie „przestępstwa„. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z różnymi nielegalnymi, zaplanowanymi akcjami, aby w nieczysty sposób dorobić się fortuny. Co ciekawe, deweloperzy nie udostępnią wszystkiego naraz, więc śmiało będzie można wrócić do gry po pewnym czasie. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun rozszerzenia:

Warto też wspomnieć, że wraz z 13 lipca do Red Dead Redemption 2 i Online zawita wsparcie dla technologii Nvidia DLSS. Posiadacze kart graficznych z serii RTX dzięki temu będą mogli nacieszyć się jeszcze większą ilością klatek na sekundę. DLSS przyczynia się także do wyostrzenia generowanego obrazu, więc i taka zmiana powinna wielu się spodobać.

Przypominamy, że w oczekiwaniu na Blood Money obecnie w grze odnajdziecie masę bonusów dla już dostępnych trybów. To świetna okazja, by zgarnąć większą ilość waluty i w ten sposób przygotować się do przyszłych napadów i innych przestępstw.

Czy taka zawartość Was przypadła Wam do gustu? Być może zachęci Was do powrotu do omawianej w newsie gry, a myślę, że zdecydowanie warto to co najmniej rozważyć.