DoGRYwka – podpalony z TLoU2, gry za darmo, wiadro wody na patch do CP 2077 i o systemie PlayStation 5

Dziś wyszła nowa aktualizacja do PS5, która wprowadza poprawki odnośnie wydajności i stabilności systemu. Sprawdźcie, czy już wasze konsole ją pobrały na dysk.

Bez wątpienia jedną z najgłośniejszych spraw tego dnia jest nowy patch do Cyberpunk 2077, który jednak nie wyjdzie. Do niecodziennej sytuacji doszło z powodu problemu z kampanią marketingową gry. Coś to CD Projekt RED nie ma szczęścia ostatnio.

Jak pewnie wiecie, często na łamach naszego serwisu publikujemy też ciekawostki ze świata gier. Dzisiaj między innymi padło na Nintendo Switcha, którego ktoś podłączył do PS5 oraz na pewien szczegół z The Last of Us Part II. Ten naprawdę łatwo ominąć, ponieważ… przeciwnicy w grze umierają zbyt szybko. Skoro o omijaniu mowa, to sprawdźcie, czy wszystkie najważniejsze newsy tego dnia macie już odhaczone. Poniżej znajdziecie je wszystkie.