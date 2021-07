Dwie gry do zgarnięcia za darmo. Coś dla fanów The Walking Dead i steampunku

Na Epic Games Store dostępne są dwie kolejne darmowe gry. W ciągu kolejnych dni zgarniecie za darmo Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast.

Do 15 lipca 2021 roku do godziny 16:59 czasu polskiego będziecie mogli przypisać do swoich bibliotek kont na Epicu dwa następne prezenty. Radzimy zrobić to jak najszybciej, aby później ewentualnie nie zapomnieć tego zrobić. By to zrobić, wejdźcie tutaj.

Z nowych gratisów bardziej przypadł mi do gustu wspomniany Bridge Constructor w realiach znanych z serialu The Walking Dead. W tym tytule zadaniem graczy jest budowanie konstrukcji, aby ich bohaterowie uniknęli ataków zombie. Mimo nazwy gry, często będzie trzeba stworzyć inne konstrukcje. Całość można śmiało nazwać zbiorem nietypowych zagadek logicznych. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji:

Drugim prezentem od wujaszka Epica jest Ironcast, które zabierze graczy do świata steampunkowych walk mechów. Aby uporać się z przeciwnikami, należy odpowiednio dobrać taktykę. Odpowiednia decyzja wobec strategii ofensywnej lub defensywnej może być niezwykle kluczowa. Jedną z najważniejszych mechanik jest łączenie ze sobą obiektów, co może kojarzyć się z grami typu Match 3.

Epic Games Store wielu graczy może zawieść ofertą darmowych gier, które otrzymamy za tydzień. Ponownie otrzymamy za darmo Obduction i Offworld Trading Company. Jeżeli nie posiadacie w swojej kolekcji jeszcze tych pozycji, bez wątpienia warto je przypisać w najbliższej przyszłości do swojego konta.

Być może nie wiecie jeszcze, ale w naszym dziale promocji znajdziecie też bardzo często darmowe gry Zachęcamy do zaglądania tam od czasu do czasu, ponieważ dzięki temu na pewno nie przegapicie innych darmówek, a może i znajdziecie jakąś ciekawą zniżkę dla siebie.