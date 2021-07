Ubisoft otwiera nowe studio. Pierwsze szczegóły nieogłoszonej gry zespołu

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ubisoft prowadzi rekrutację deweloperów do swojego nowego, nieogłoszonego studia. Zespół ma zająć się produkcją zupełnie nowej gry.

Ubi zasypuje graczy nowymi informacjami. Niedawno zapowiedziano nowe wcielenie serii Assassin’s Creed, a teraz docierają do nas kolejne wieści od francuskiego giganta.

Na stronie Ubisoft Sydney pojawiły się nowe oferty pracy. Dotychczas australijski oddział firmy zajmował się dystrybucją gier i obsługą tamtejszego rynku, a teraz poszukiwani są deweloperzy.

Świeżo założony zespół ma pracować nad niezapowiedzianą jeszcze grą. Ogłoszenia wspominają o dużej produkcji multiplayer. Gra ma posiadać też realistyczny setting, co może sugerować, nad jakim tytułem pracuje Ubi Australia.

Opis pasuje do wyciekłego niedawno BattleCat. Gra nie doczekała się jeszcze oficjalnej zapowiedzi, więc być może jest to właśnie tajemniczy tytuł od australijskiego zespołu. Z drugiej strony jednak może to być coś zupełnie innego. Jeśli mowa o całkowicie nowym projekcie, jego zapowiedź jest prawdopodobnie dość odległa.

Sam zespół też nie został jeszcze oficjalnie przedstawiony. W tym miejscu warto wspomnieć, że nowo uformowany oddział ma współpracować z Ubi San Francisco, które odpowiada za serię Rocksmith i growe adaptacja South Park. Ubisoft powinien wkrótce podzielić się notką potwierdzającą powstanie nowego studia.