Czego się spodziewać po dzisiejszym pokazie Sony? Deathloop to nie jedyna atrakcja

Już dziś odbędzie się nowy pokaz PlayStation State of Play. Jego głównym bohaterem będzie Deahloop od Arkane, ale pojawią się też inne produkcje.

Sony troszeczkę rozczarowało swoich fanów zapowiedzią nowego State of Play. Wielu graczy liczyło na wielki pokaz na miarę E3, a na razie otrzymamy półgodzinną prezentację znanych wcześniej produkcji.

Na pierwszym planie będzie pokaz rozgrywki z Deathloop, ale na tym się jednak nie skończy. Produkcja Arkane doczeka się dziewięciominutowego segmentu, więc pozostałe 21 minut wypełnią inne tytuły. Jakie? Opcji jest sporo, ale kilka z nich to właściwie pewniaki.

Na wstępie warto jednak wykluczyć pokazy nowych gier. Sony zaznaczyło, że dzisiejsze State of Play skupi się na prezentacjach tych ogłoszonych już wcześniej produkcji. Co więcej, potwierdzono, że obejdzie się bez nowego God of War, Horizon Forbidden West oraz PS VR 2. Nie zdziwię się jednak, jeśli pokaz zakończy jakaś niespodzianka, na przykład oficjalne powitanie Bluepoint Games w PlayStation Studios.

Z całą pewnością PlayStation poświęci sporo czasu grom niezależnym. Spodziewałbym się pokazów chociażby Sifu, Stray, Little Devil Inside i Kena: Bridge of Spirits. Dodatkowo być może zobaczymy Jett: The Far Shore i Goodbye Volcano High oraz kilka innych, mniejszych produkcji.

Dodatkowo zapewne zobaczymy też nowe materiały z większych produkcji. Tutaj jednak możemy tylko wróżyć z fusów. Najbardziej prawdopodobny wydaje się być nowy zwiastun Death Stranding: Director’s Cut. Na forum ResetEra pojawiają się też spekulacje o pokazie-niespodziance Final Fantasy XVI.

Z drugiej strony niewykluczone, że Sony trzyma najpopularniejsze tytuły na kolejny pokaz. Zapowiedziano bowiem, że jeszcze latem otrzymamy kolejne wieści o tych największych i najbardziej wyczekiwanych grach. Miejcie na uwadze, że ostateczny plan dzisiejszego wydarzenia to jedna wielka niewiadoma i wymienione wyżej gry to moje osobiste typy.

State of Play startuje już dziś o godzinie 23:00 czasu polskiego.