Bloober Team odniósł się do ostatnich plotek. Co z Silent Hillem z krakowskiego studia?

Przedstawiciel Bloober Team potwierdził, że jego studio obecnie nie rozwija części gier z odnalezionych kilka dni temu dokumentów. Mimo to, jest dalej nadzieja na Silent Hilla z rąk krakowskiego studia.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie internauci dokopali się do danych związanych ze staraniem się o dofinansowanie na łącznie 3 projekty, które Bloober Team miało tworzyć w ostatnim czasie. Tą sprawą zainteresował się sam Tomasz Gawlikowski, Bloober team CMO. W związku z tym wydał stosowne oświadczenie, które przesłano do zagranicznego serwisu informacyjnego IGN. Wyczytamy z niego między innymi, że gra o nazwie kodowej „H2O” okazała się w rzeczywistości Layers of Fear 2 z 2019 roku. W dalszej części wytłumaczono, co się stało z produkcjami „Dum Spiro” i „Black”.

Oświadczenie Bloober Team

Złożyliśmy również wnioski na dwa inne projekty, o kodowych nazwach odpowiednio Dum Spiro i Black. (…) Po wielu iteracjach Dum Spiro doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili zrealizować go w formie, która byłaby odpowiednio wrażliwa na temat i jednocześnie komercyjnie opłacalna. Krótko mówiąc, Dum Spiro nie jest już w tej chwili w aktywnym rozwoju.



Podobnie, początkowy pomysł na Black również został odłożony na półkę i choć nadal rozwijamy grę pod tym kryptonimem, to jest to teraz znacznie inny projekt niż to, co mogliście przeczytać w sieci w ciągu ostatnich kilku dni. W Bloober Team mamy dwa aktywne wewnętrzne projekty, jeden w fazie produkcji, a drugi w fazie pre-produkcji. Oba będą miały większy zakres niż The Medium, jednak żaden z nich nie jest oparty na tematach lub przesłankach, które krążyły w sieci w ostatnich dniach. – poinformował w oświadczeniu dla IGN Tomasz Gawlikowski, Bloober team CMO

Warto zaznaczyć, że z powyższej wypowiedzi nie wynika, że krakowskie studio nie rozwija obecnie Silent Hilla pod nazwą kodową „Black”. Ciężko jednak ocenić, czym tak naprawdę są obecnie te dwie tworzone gry. Gawlikowski w swojej wypowiedzi bezpośrednio nie określił, który z nich jest tym tajemniczym projektem, który powstaje wraz z Konami. W mojej opinii dalej jest szansa, że jednym z nich może być (ale nie musi) nowa odsłona serii z piramidogłowymi istotami.