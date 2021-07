Nowa aktualizacja PS5 już do pobrania. Sony wprowadza niezbędne poprawki

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Pojawiła się nowa aktualizacja PS5. Patch zanumerowany 21.01-03.21.00.00 jest już dostępny do pobrania i wprowadza do oprogramowania konsoli dość standardowe zmiany.

PlayStation opublikowało nową aktualizację do PS5. Łatka o numerze 21.01-03.21.00.00 waży dokładnie 902.4 MB i jest już dostępna dla każdego posiadacza konsoli Sony.

Jej pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie po uruchomieniu urządzenia. Kiedy wszystkie pliki trafią już na dysk konsoli, musicie kliknąć w odpowiednie powiadomienie, aby je zainstalować.

Niestety, tym razem też obyło się bez wielkich zmian i nowości. Jeśli śledzicie patche oprogramowania PS5 na bieżąco, nie zaskoczy Was fakt, że wprowadzono standardowe poprawki stabilności i działania systemu. Można powiedzieć, że to już klasyczne zmiany w każdej aktualizacji.

Takie małe poprawki też są jednak potrzebne. Nie zapominajmy, że PlayStation 5 to stosunkowo nowa konsola. Każda aktualizacja PS5 to krok w dobrym kierunku, choć chyba każdy posiadacz sprzętu chętnie przygarnąłby nowe funkcje. Nie zapominajmy, że na PS5 wciąż nie zagościły motywy i wsparcie dodatkowych dysków SSD. Być może zmieni się to jeszcze w tym roku, choć na konkrety trzeba poczekać.

Jeśli chcecie sprawdzić zmiany w poprzednich aktualizacjach, odwiedźcie ten artykuł. Zebraliśmy w nim listy zmian ze wszystkich łatek do oprogramowania konsoli. Jeśli coś Was ominęło i chcecie nadrobić dawne zmiany, znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje.