Resident Evil Village z kolejnym kamieniem milowym sprzedaży, a przed nami jeszcze dodatek

Capcom ogłosił, że Resident Evil Village może pochwalić się kolejnym osiągnieciem. Gra sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Dodatkowo podano konkretną liczbę kopii gry, które trafiły do graczy.

Village to hit z prawdziwego zdarzenia. To świetna gra i nic dziwnego, że gracze chętnie po nią sięgają. Capcom co jakiś czas chwali się wynikami sprzedaż, a najnowsze ogłoszenie wydawcy pokazuje, że tytuł sprzedaje się bardzo dobrze nawet kilka miesięcy po premierze.

Zgodnie z informacjami od Capcom, Resident Evil Village kupiono już ponad 4.5 miliona razy. Liczba dotyczy oczywiście zarówno wydań pudełkowych jak i cyfrowych. Oznacza to, że gra ma szansę pobić rekord serii, które do tej pory trzymało dla siebie Resident Evil 7. Produkcja z 2017 roku rozeszła się do teraz w 9 milionach egzemplarzy.

Village dopiero się rozkręca. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że gra otrzyma za jakiś czas dodatek. Capcom nie ogłosił jeszcze jego szczegółów, ale najpewniej ujrzymy zapowiedź w ciągu najbliższych miesięcy. Jeśli rozszerzenie dobrze się przyjmie, z pewnością pomoże w lepszej sprzedaży tytułu.

Dodatkowo pamiętajmy, że survival horrory nie sprzedają się tak dobrze, jak chociażby strzelanki czy gry RPG. Liczba 4.5 miliona sprzedanych kopii może nie zwalać z nóg, ale to świetny wynik jak na ten gatunek. Dla porównania można wspomnieć, że genialne Alien: Isolation najpewniej nie przebiło progu 3 milionów sprzedanych kopii, a to przecież gra bazująca na znanej marce. Wynik Village jest wręcz wyjątkowo dobry.