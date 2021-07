Dying Light 2 pięknieje z każdym miesiącem. Porównanie to potwierdza

Techland nie traci czasu, ciągle upiększając Dying Light 2. Zobaczcie jakie zmiany przeszła oprawa wizualna.

Materiał wideo, który ukazał się na portalu YouTube, świetnie ilustruje zmiany graficzne jakie wprowadzono do gry Dying Light 2. Przeobrażeniu uległa kolorystka. Żółty poszedł w odstawkę na rzecz chłodniejszych barw. Zmiana ta powinna przyczynić się do zbudowania bardziej posępnej atmosfery. Świat wykreowany na potrzeby gry Techlandu nie jest bowiem miejsce w jakim większość z nas chciałaby żyć, a inne nasycenie barw tylko podsyca to wrażenie.

Bardzo cieszy nas fakt, że deweloperzy odsłaniają przed graczami kolejny karty. Przez wiele miesiące nie napływały praktycznie żadne informacje o kontynuacji Gasnącego Światła. Sytuacja całe szczęście uległa zmianie i regularnie jesteśmy zasypywani kolejnymi ciekawostkami.

Dying Light 2 rozpieści właścicieli PS5

Jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami PlayStation 5 mamy dla Was dobre informacje. Na łamach portalu pisaliśmy o wykorzystaniu funkcji konsoli firmy Sony (zobacz więcej). Zrobienie użytku z technologii dźwięku 3D, przyczyni się do pogłębienia immersji podczas rozgrywki. Rzecz jasna warto jest wcześniej zaopatrzyć się dobre jakościowo słuchawki, wówczas wrażenia na pewno zostaną spotęgowane.

Tytuł wykorzysta również nowoczesne technologie takie jak ray-tracing. Technika śledzenia promieni wraz z zastosowaniem wysokiej rozdzielczości, stanowić będą gwarancję next-genowej grafiki. Również sterowanie przy pomocy kontrolera DualSense, ma zapewnić niezapomniane wrażenia. Mowa tutaj o wykorzystaniu haptyki i zagwarantowaniu, że gracze poczują każdą broń dzierżoną w dłoniach głównego bohatera.

Pozytywne odczucia budzi również rozgrywka. Nowe wideo (zobacz tutaj) prezentuje skradającego się protagonistę, który zmuszony jest do unikania czyhającego na niego niebezpieczeństwa. Fani skradanek na pewno ucieszą się, że nie zabraknie sekwencji podczas których nie możemy dać się wykryć. Bez rozeznania w terenie, niezwykle ciężko będziemy bezszelestnie dotrzeć do celu. Roztropne pokonywanie korytarzy sprawi zaś, iż nie będziemy zmuszeni ratować się ucieczką przed żądnymi krwi potworami.

Niektórzy narzekają na zapowiadaną obecność mikropłatności w grze, ale w pierwszej części nie było one inwazyjne. Miejmy więc nadzieję, że w sequelu będzie podobnie. Gra ma ważyć około 60 GB, tytuł uruchomimy zarówno na komputerach PC oraz konsolach: PS4, PS5, XONE, XSX/S. Data premiery ma mieć miejsce 7 grudnia bieżącego roku. Miejmy nadzieję, że omawiana gry akcji FPP spełni pokładane w niej nadzieje.