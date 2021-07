Alfa Battlefield 2042 już na serwerach PlayStation. Może wystartować niedługo

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Na serwerach Sony pojawiły się pliki alfy Battlefield 2042. Niewykluczone, że otwarte testy wystartują szybciej, niż się spodziewano. Konkrety poznamy na EA Play Live.

Electronic Arts zapowiadało jeszcze przed oficjalnym pokazem BF2042, że otwarte testy gry odbędą się wyjątkowo wcześnie. Wygląda na to, że ich startu możemy doczekać się już niedługo.

Jak podaje serwis TwistedVoxel, pliki wersji alfa Battlefield 2042 pojawiły się już na serwerach PlayStation. Ważą one około 38.5 GB. Nazwano je tymczasowo LoremIpsum31″, ale zawierają grafiki z BF2042.

Pliki rzekomo udostępniono posiadaczom PlayStation 5. Oczywiście nie musi to oznaczać, że ewentualne testy gry będą ograniczone tylko i wyłącznie do nowej generacji konsol.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że pliki nie muszą dotyczyć wersji gry, która zostanie oddana do dyspozycji ograniczonej liczby graczy. Równie dobrze mogły one trafić do wewnętrznych testerów Electronic Arts. Na ten moment możemy tylko gdybać.

Jeśli to jednak zapowiadana alfa, jej zapowiedź powinniśmy ujrzeć niedługo. 22 lipca odbędzie się konferencja EA Play Live, na której zobaczymy między innymi Battlefield 2042. Spodziewałbym się też, że to właśnie na tym wydarzeniu poznamy czas startu testów alfa.