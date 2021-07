Redzi się nie oszczędzają. Cyberpunk 2077 ma niedługo dostać „największą aktualizację”

W sieci pojawiła się wyjątkowo ciekawa reklama Cyberpunk 2077. Redzi zapowiadają „największą aktualizację” do swojej produkcji, a na Steam pojawiły się tajemnicze pliki.

Nie ulega wątpliwości, że premiera Cyberpunka 2077 nie należała do udanych pod względem warstwy technicznej gry. Redzi wzięli się jednak mocno do pracy i praktycznie co chwilę raczą nas nowymi aktualizacjami.

Wygląda na to, że nadchodzący patch będzie naprawdę ogromny. W sieci pojawiły się zrzuty ekranu z reklamą gry. Cyberpunk 2077 ma niedługo otrzymać „największą aktualizację”, a w planach są oczywiście kolejne łatki. Nie wiadomo, czy reklama pojawiła się na skutek błędu, czy CD PROJEKT RED zaczyna promować aktualizację z dużym wyprzedzeniem.

Gracze donoszą, że reklama pojawia się w sieci już od momentu powrotu gry do PlayStation Store. Co ciekawe, Tyler McVicker podaje, że niedawno na Steam zaczęto testować nową wersję produkcji. Jeśli zbierzemy do kupy powyższe poszlaki, możemy przypuścić, że „największy patch” pojawi się już niedługo.

Swoją drogą może to być naprawdę gigantyczna aktualizacja. Niektóre łatki do Cyberpunka miały abstrakcyjnie wręcz długie listy zmian. Powiedziałbym nawet, że opisy poprawek do gry CD PROJEKT RED były jednymi z dłuższych, jakie widziałem w całym życiu. Jeśli nowa aktualizacja ma to przebić, lepiej przygotujcie sobie sporo wolnego miejsca na dyskach konsol i komputerów.