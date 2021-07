Deathloop na nowym gameplayu. Ataki jak z Dishonored, ale rozgrywka zupełnie inna

Podczas State of Play zaprezentowano nowy gameplay z Deathloop. Twórcy przybliżyli w nowym materiale mechaniki i opowiedzieli szerzej na temat głównych założeń rozgrywki.

Punktem kulminacyjnym wspomnianego pokazu było prawie 10 minut z rozgrywki nowej gry autorstwa Arkane Studios. Podczas oglądania tego materiału raczej na pewno wielu z Was przyjdą do głowy skojarzenia związane z serią Dishonored. Widać to szczególnie w systemie walki i specjalnych umiejętnościach głównego bohatera. Mimo to, założenia obu produkcji znacznie się od siebie różnią, co świetnie pokazuje poniższe nagranie:

W Deathloop wcielimy się w wyszkolonego mordercę, który utknął w pętli czasowej na pewnej wyspie. Naszym celem będzie wyeliminowanie 8 wyznaczonych nam przeciwników, aby wyrwać się z niekończącej się pętli. Jeżeli zginiemy lub nie wykonamy zadania, czas się cofnie do samego początku tego czasowego obłędu. Ważnym elementem jest zbieranie informacji, które wykorzystamy przy następnych podejściach do wykonania egzekucji.

Jeżeli jednak z jakiegoś powodu zginiemy, do swojej dyspozycji będziemy mieli krótkie cofnięcia się w czasie. Twórcy dali nam wtedy do dyspozycji możliwość wchłonięcia swojego byłego ciała, aby zachować zebrane bronie i zdobyte umiejętności.

Każdą z misji będziemy mogli wykonać na różne sposoby. W omawianym w artykule wideo widzimy, że gracz przygotowuje się do dokonania zabójstwa na Aleksisie. Mógł to zrobić na co najmniej dwa sposoby – albo poprzez zwykłe zabójstwo z broni palnej, albo poprzez wrzucenie go do dziury pod sceną.

Co ciekawe, inni gracze mogą nas nawiedzać podczas ogrywania produkcji. Wcielą się w takim przypadku w postać Julianny, która także może być sterowana przez AI. Przypomina to pomysł, na który wpadli deweloperzy z id Software w przypadku DOOM Eternal. Innym wartym uwagi akcentem jest wsparcie dla adaptacyjnych triggerów DualSense, co wielu jednak zachęci do zakupu tytułu w wersji na PS5.