DoGRYwka – upragniona nowość w FIFA 22, potworności Far Cry 6 i przeciek o darmowym BF1

EA Sports potwierdziło, że w FIFA 22 nie tylko pierwsze skrzypce będzie grał FUT. Deweloperzy urozmaicą też tryb kariery. Co ciekawe, wytłumaczyła się też sprawa wersji gry na PC. Wydawca przeprosił za wprowadzenie w niefortunny błąd.

W sieci natrafiliśmy na szczegółowy opis brutalności, które zobaczymy podczas ogrywania Far Cry 6. Twórcy nie owijają w bawełnę i na pewno będziemy mieli do czynienia z jedną z najbardziej obfitych w krew produkcji z serii.

Jeżeli planowaliście zakup Battlefield 1 w najbliższym czasie, to radzimy się z tym przynajmniej tymczasowo wstrzymać. Według znanego informatora już za niedługo produkcja miałaby trafić do graczy za darmo. To tylko kilka z najciekawszych newsów ze świata gier. Więcej możecie znaleźć w zestawieniu poniżej, dlatego sprawdźcie, czy czegoś nie przegapiliście.