FIFA 22 na szczęście bez limitu na jeden komputer. EA przeprasza za błąd

Niepokojące informacje docierają do graczy. FIFA 22 będzie miała narzucony limit aktywacji.

[Aktualizacja]

EA poinformowało portal informacyjny Spider’s Web na temat pomyłki i przeprosiło za wprowadzenie w błąd. Poniżej możecie przeczytać treść oświadczenia:

Możemy potwierdzić, że nie ma limitu aktywacji gry FIFA 22 na komputerach osobistych na platformie Steam. Informacja ta była nieprawdziwa, a oznaczenie limitu zostało już usunięte. Przepraszamy za pomyłkę i dziękujemy naszej społeczności za zauważenie błędu. – informuje Electronic Arts

[Oryginalna wiadomość]

Na karcie Steam produktu (zdjęcie poniżej) znajduje się zapis 1 machine activation limit, który wzbudził niepokój wśród konsumentów. Redaktorzy portalu altchar postanowili zasięgnąć informacji u źródła i skontaktować się z przedstawicielem EA (źródło). Pracownik elektroników stwierdził, że w tej chwili nie ma nic do dodania, ale skoro wspomniana informacja znajduje się na karcie Steam, to najpewniej przedstawia ona stan faktyczny.

Źródło: altchar.com

FIFA 22 na PC to wybrakowana wersja edycji next-genowych

Warto odnotować, że w przypadku poprzednich odsłon sportowej serii, tego rodzaju limity nie były narzucane. Nic więc dziwnego, że gracze są niezadowoleni z zaistniałej sytuacji. To więc kolejny cios dla entuzjastów piłki kopanej, którzy chcieliby przetestować tytuł na blaszakach. Edycja komputerowa będzie bowiem uboższa aniżeli wersje konsolowe. Grafika zaoferuje poziomy zbliżony do tego, co oferują konsole PS4, Xbox One i Nintendo Switch.

Zabraknie takich wodotrysków jak technologia HyperMotion, umożliwiającej zeskanowanie ruchów piłkarzy i realistyczne przeniesienie ich na wirtualne boisko. Właściciele PC mogą też zapomnieć o takich atrakcjach jak lepszy wygląd mięśni zawodników ale również odwzorowanie deformacji piłki. Tego rodzaju technologiczne usprawnienia będą zarezerwowane wyłącznie dla platform: PlayStation 5, Xbox Series S i X i Stadia.

W jaki sposób EA tłumaczy swoją decyzję? Producent gry Adam McHardy, ujął to w następujących słowach:

Kiedy przyjrzeliśmy się, na którą generację należy umieścić grę na PC, przyjrzeliśmy się naszym fanom i jakie możliwości ma posiadany przez nich przeciętny sprzęt. Mamy informacje, aby zrozumieć, jaka jest przeciętna moc komputerów na całym świecie. A kiedy spojrzeliśmy na to, aby uruchomić grę piątej generacji, nasza minimalna specyfikacja byłaby na tyle duża, że wiele osób nie byłoby w stanie uruchomić gry

Warto odnotować, że komputerowa wersja serii FIFA, już w przeszłości odstawała od edycji wydawanych na konsole. Można wspomnieć chociażby o grze FIFA 14, która w kontekście oferowanej jakości oferowała poziom konsol: PlayStation 3 i Xbox 360. Podczas gdy w tym samym czasie właściciele PS4 i Xbox One mogli obcować ze znaczenie bardziej udoskonaloną produkcją.

Niestety posiadacze komputerów klasy PC mogą poczuć się po raz kolejny dyskryminowani. Ciężko stwierdzić dlaczego przedstawiciele EA nie zaimplementowali dodatkowych opcji graficznych dla właścicieli najpotężniejszych maszyn, które przecież w każdej chwili dałoby się wyłączyć.