Xbox może pracować nad swoim własnym „DualSense”. Phil Spencer pogratulował konkurencji pomysłów

Szef Xbox pochwalił konstrukcję i rozwiązania kontrolera sprzedawanego w zestawie z PS5. Nie wykluczył, że gamepad dodawany do Xbox Series X|S nie skorzysta z podobnych rozwiązań w przyszłości.

Jak informuje Video Games Chronicles, Phil Spencer podczas Kinda Funny Gamescast podzielił się swoim zdaniem na temat przyszłości sprzętów dedykowanych gamingowej gałęzi produktów Microsoftu:

Zdecydowanie myślimy o różnych rodzajach urządzeń, które mogą przynieść więcej gier do większej ilości miejsc. Prawdopodobnie wykonamy też trochę pracy nad kontrolerem. Myślę, że Sony wykonało kawał dobrej roboty ze swoim gamepadem, a my przyglądamy się niektórym z nich i myślimy, że są to rzeczy, które powinniśmy zrobić.

(…) Po prostu patrzymy na to, co dzieje się na Windowsie i w innych miejscach, i widzimy, czy jest dla nas jakaś wyjątkowa okazja. W tej chwili nie sądzę, że jest coś, co jest dla mnie oczywiste.