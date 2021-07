Fani The Last of Us przygotowali fantastyczny film. Chciałbym, żeby serial tak wyglądał!

Fani The Last of Us opublikowali na YouTube swój autorski film. Amatorska produkcja to wyjątkowo ciekawy i udany projekt, który spodoba się miłośnikom dzieła Naughty Dog.

Na serial bazujący na grze Naughty Dog jeszcze poczekamy, ale uniwersum TLoU otrzymało już kilka ciekawych, fanowskich produkcji. Aktorskie adaptacje tej konkretnej gry wideo zwykle prezentują się nieźle, ale tym razem znaleźliśmy coś wyjątkowo dobrego.

Grupa zapaleńców przygotowała bardzo interesującą produkcję, która zabiera nas do postapokaliptycznego świata TLoU. Emocji zdecydowanie nie brakuje.

Stay to historia dwóch ocalałych, którym nadzieja na molo w Santa Monica oświetla drogę przez bezwzględny, umierający świat The Last of Us. Została ona stworzona przez zespół filmowców, artystów VFX i fanów gry, aby opowiedzieć oryginalną historię w świecie TLoU. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy tak ciężko pracowali, by powołać tę historię do życia. – czytamy w opisie filmu

Na uznanie zasługują bardzo dobre zdjęcia, fenomenalna (jak na skromny budżet) charakteryzacja i przyzwoite efekty specjalne. Historia to oczywiście „typowe” TLoU, ale i tak może się podobać.

Moim zdaniem, jeśli serial HBO nawet odrobinkę przebije stronę wizualną Stay, fani grywalnego oryginału będą zadowoleni. Omawiany short obejrzycie poniżej. Jeśli lubicie świat wykreowany przez Naughty Dog, zdecydowanie warto poświęcić temu filmowi lekko ponad siedem minut.