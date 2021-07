Zrób z Geralta strongmana na miarę Pudzianowskiego. Z tym modem uniesie wszystko

Pewnie każdemu graczowi Wiedźmin 3: Dziki Gon wielokrotnie zdarzyła się sytuacja, że ekwipunek Geralta został błyskawicznie wypełniony. Oto świetny mod, który rozwiąże raz na zawsze ten problem.

Z pomocą przychodzi dokładnie modyfikacja o nazwie Infinite Item Stacking, która znacznie zwiększy ilość przedmiotów możliwych do trzymania razem w jednym slocie. Dzięki temu Rzeźnik z Blaviken już prawie nigdy nie będzie musiał wyrzucać z ekwipunku rzeczy, aby podnieść nowe.

Twórca tego fanowskiego dodatku, kunaAL123, zwiększył maksymalny rozmiar jednego slotu do aż 15 000 itemów. Bez wątpienia ciężko będzie zapełnić kieszenie po instalacji tego moda, ale nie jest to niemożliwe. Autor poszerzył jedynie zakres dla jednego stacka, ale nie zwiększył ilości slotów. Są przecież przedmioty, które zajmują parę miejsc w ekwipunku, dlatego nie możemy tutaj mówić o wyrzuceniu wszystkich ograniczeń. Moim zdaniem to dobrze, ponieważ mogłoby to być zbyt dużym ułatwieniem.

Warto zaznaczyć, że mod dotyczy wszystkich kategorii przedmiotów, a także wprowadza stackowanie się mutagenów w trybie nowej gry plus.

Infinite Item Stacking możecie pobrać stąd.

Co sądzicie o tego typu modach do Wiedźmin 3: Dziki Gon? Są dla Was zbyt sporym ułatwieniem, a może jednak są czymś, co powinno być standardowo w grze? Może zainteresuje Was inne fanowskie rozszerzenie, które pozwoli Wam korzystać ze wszystkich trofeów naraz? Więcej o nim przeczytacie w tym artykule.

