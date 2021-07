Dzięki nowej aktualizacji, Red Dead Redemption 2 zadziała nawet do 45% lepiej na PC

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Do Red Dead Redemption 2 trafiła długo wyczekiwana aktualizacja. Dzięki DLSS, tytuł Rockstar Games zadziała nawet do 45% lepiej na PC.

Jakiś czas temu ogłoszono, że RDR 2 otrzyma wsparcie technologii NVIDIA DLSS. To bez wątpienia świetna wiadomość dla graczy z komputerami ze średniej półki. Jakby nie patrzeć, produkcja Rockstar Games jest bardzo wymagająca i ciężko uruchomić ją na przeciętnym komputerze w zadowalającej jakości i płynności.

Teraz aktualizacja z DLSS trafiła do gry. Firma NVIDIA opublikowała zwiastun wsparcia technologii i przybliżyła w nim efekty działania łatki. Jeśli oczekujecie lepszej płynności rozgrywki, zdecydowanie warto ją zainstalować.

Na materiale widzimy, że Red Dead Redemption 2 może zadziałać prawie 30 FPS płynniej. Oczywiście DLSS nie jest idealną technologią i obraz nie zawsze musi być idealnie oddany. Mimo to, NVIDIA twierdzi, że DLSS potrafi pomóc w wykręceniu nawet do 45% większej liczby klatek. To mocne słowa, ale mają pewne pokrycie w rzeczywistości.

Jeśli posiadacie kartę graficzną wspierającą technologię DLSS, warto przetestować nową aktualizację. Dodatkowe klatki to zawsze miłe udogodnienie i okaże się ono szczególnie pomocne w tak wymagającym tytule jak RDR 2.