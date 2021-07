Kartka papieru zbawieniem dryfujących Joy Conów. Bajecznie prosta naprawa

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Dryfujące Joy Cony są nie lada problemem konsoli Nintendo Switch. Na szczęście pewien internauta znalazł naprawdę proste rozwiązanie tej niedogodności.

Twórca z kanału VK’s Channel wstawił dziś do sieci swój film, w którym szczegółowo omawia problem niepoprawnie zachowujących się grzybków w kontrolerach dodawanych do Switcha. Okazuje się, że naprawa jest diabelnie prosta. Przewińcie do 5:55, aby zobaczyć, o czym mowa:

Jak widać, wystarczyła zaledwie kartka papieru o grubości 1 mm podłożona pod analog. Sam posiadam w mojej kolekcji łącznie 4 Joy Cony i w 3 z nich dotychczas stwierdziłem omawiany w artykule problem. Zrobiłem identyczny test jak w powyższym wideo, przytrzymując obudowę wokół grzybków. Możecie mi nie uwierzyć, ale rzeczywiście wtedy nie stwierdziłem żadnego niepożądanego zachowania. Ponad 4 lata od premiery, a dopiero teraz ktoś na to wpadł.

Pozwólcie, że pozostawię postawę Nintendo w świetle tak prostego usunięcia usterki bez komentarza. Cieszy mnie jednak fakt, że nareszcie udało się dojść do najpewniej najlepszego i najmniej inwazyjnego rozwiązania. Mały skrawek papieru jest zdecydowanie o wiele tańszy od dodatkowych gałek analogowych. Szkoda tylko, że Switch OLED nie otrzymał kontrolerów pozbawionych tych problemów.

Jeżeli podejmiecie się próby sprawdzenia powyższego rozwiązania, dajcie znać w komentarzach. Sam rozważę w najbliższej przyszłości zabawienie się w majstra i wyposażę się w odpowiedni śrubokręt. Sprzęty Big N charakteryzują się tym, że korzystają ze specjalnych śrub z łbami w kształcie litery „Y”. Te raczej do popularnych nie należą. Przestrzegam przed zakupem takowych śrubokrętów z Allegro. Często można trafić tam na takie, którymi tylko wykręcicie same gwinty. Sprawdźcie najpierw opinie o danym produkcie, a dopiero potem zamawiajcie.