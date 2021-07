Przykleił do siebie 256 procesorów. Przemytnik w „zbroi” z Intela schwytany

Przemyt elektroniki w Chinach trwa w najlepsze. W ostatnim czasie odnotowano tam jedną z najdziwniejszych prób tego typu. Jakbyście zareagowali na widok człowieka całego obklejonego w procesory?

Jak informuje chińskojęzyczna strona HKEPC, 16 czerwca doszło do zatrzymania przez celników kierowcy ciężarówki na moście Hong Kong-Zhuhai-Macau. Mężczyzna wydawał się służbie wyjątkowo nerwowy, co skłoniło ich do wykonania przeszukania. Sprawdzając podejrzanego, natknęli się na aż 256 sztuk CPU marki Intel pod jego ubraniem. Te były przytwierdzone folią do tułowia i nóg. Widok z powyższej fotografii przypomina w moim odczuciu skrytą pod odzieniem zbroję. Poniżej możecie zobaczyć wszystkie skonfiskowane procesory:

Złapany miał ze sobą modele Intel i7 10700K oraz i9 10900K, czyli jedne z najsilniejszych procesorów, przeznaczonych do zwykłej sprzedaży. Te kosztują odpowiednio około 1500 zł i 2200 zł. Jeżeli kierowcy udałoby się przewieźć do celu te podzespoły, jego zysk można by liczyć w grubych dziesiątkach tysięcy złotych. Cóż, teraz mężczyzna o tym może jedynie pomarzyć, a bez wątpienia pieniądze w tym momencie przydałyby się mu na dobrego adwokata.

W ostatnim czasie na łamach naszego serwisu mogliście też przeczytać artykuł o innym nielegalnym incydencie, tym razem bliżej naszego kraju. Na Ukrainie zamknięto ogromną farmę kryptowalut, która w znacznej mierze swoje zarobki opierała o konsole PS4. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.

[Fotografie: Hong Kong Customs & Excise]