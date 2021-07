Nie kupisz już tańszej wersji Ghost of Tsushima w „cyfrze”. PlayStation niemiło zaskakuje

Standardowe wydanie Ghost of Tsushima zniknęło ze sklepu PlayStation Store. Jeśli chcecie kupić grę w wersji cyfrowej, musicie dopłacić do Director’s Cut.

Wokół wersji Director’s Cut do gry Sucker Punch wyrosło już parę kontrowersji. PlayStation właśnie mimowolnie dolało oliwy do ognia. Jeśli planujecie zakup gry w wersji cyfrowej, czeka Was bardzo nieprzyjemna niespodzianka.

Jak podaje serwis PushSqure, ze sklepu PS Store zniknęła standardowa wersja Ghost of Tsushima. Aktualnie gracze mogą kupić tylko i wyłącznie wersję Director’s Cut na PS4, na PS5 i aktualizację Director’s Cut z PS4 na PS5. Dodatkowo w sklepie pojawia się darmowy tryb GoT Legends.

Dla graczy oznacza to tyle, że muszą dopłacić do droższego wydania Director’s Cut. Jeśli chcecie zapoznać się z grą zanim zainwestujecie w bogatszą wersję, pozostaje Wam zakup wersji pudełkowej. A co jeśli macie PS5 w wersji Digital? Na to pytanie chyba każdy może odpowiedzieć sobie sam.

Oczywiście PlayStation ma pełne prawo do wycofania jednej z wersji gry ze sklepu. Niemniej nie zdziwię się, jeśli gracze będą mieli za złe wydawcy taką decyzję. Jakby nie patrzeć, potencjalni kupujący stracili prawo wyboru wersji gry, która byłaby bardziej opłacalna w ich przypadku.