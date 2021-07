Opis potworności z Far Cry 6. Tak brutalnie w serii chyba jeszcze nie było

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Organizacja ESRB sklasyfikowała Far Cry 6. Ubisoft tym razem uraczy graczy naprawdę wyjątkowo brutalną produkcją. Przynajmniej w perspektywie całej serii.

Nowy Far Cry może być najodważniejszą odsłoną cyklu. Gra nie uniknie poważnych i kontrowersyjnych tematów, choć nieco prześmiewcza otoczka może zbijać graczy z tropu.

Niemniej jedno jest pewne – będzie brutalnie. Organizacja ESRB przedstawiła swoją klasyfikację gry. Jak to zwykle bywa w przypadku takich dokumentów, obecne w grze brutalne sceny opisano bardzo szczegółowo.

Walka może być szalona, z częstymi okrzykami bólu, wybuchami, strzelaninami i efektami rozpryskującej się krwi. Ataki z ukrycia mogą prowadzić do tego, że wrogowie są z bliska dźgani/rozcinani. Cutscenki przedstawiają kolejne przypadki intensywnej przemocy: związane/skute postacie są bite, kopane i/lub ostrzeliwane; postacie bywają rozstrzeliwane; mężczyzna podrzyna sobie gardło nożem. Kilka scen przedstawia rozczłonkowane zwłoki lub odcięte kończyny w kałużach krwi. – czytamy w opisie ESRB

Nie przypominam sobie, żeby którakolwiek z nowszych odsłon serii prezentowała aż tak brutalne sceny. Far Cry 6 najwyraźniej idzie tropem Valhalli i nie zabraknie w nim niezbyt subtelnej brutalności. Jednych to ucieszy, innych nie, ale zawsze jest to małe, ale zawsze dodatkowe urozmaicenie względem poprzednich odsłon cyklu.