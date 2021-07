Battlefield 1 do odebrania za darmo już za kilka dni. Tak twierdzi sprawdzony informator

Wiarygodny informator twierdzi, że Battlefield 1 ma zostać wkrótce udostępniony za darmo. Podobno okazja ruszy za parę dni.

Niedługo doczekamy się kolejnej prezentacji Battlefield 2042. Electronic Arts rusza z ogromną akcją promocyjną i niewykluczone, że jej elementem będzie przyjemny prezent dla graczy.

Słynny informator, Tom Henderson, poinformował, że BF1 będzie dostępny za darmo w przyszłym tygodniu. Najpewniej Electronic Arts pozwoli nam zatrzymać grę na zawsze. Henderson podejrzewa też, że okazja dotyczy tylko posiadaczy komputerów osobistych, choć nie jest tego pewny.

Jeśli chcesz kupić Battlefield 1, nie rób tego.

W przyszłym tygodniu będzie można go pobrać za darmo.

Dla tych, którzy pytają, myślę, może to dotyczyć tylko PC. Nie jestem jednak pewien na 100%. – napisał Tom Henderson na Twitterze

Patrząc na historię rozdawnictw gier z serii Battlefield, jest to prawdopodobne. Do graczy trafiło już Battlefield 3, a niedawno EA rozdawało dodatki do BF4. Co więcej, BFV pojawiło się niedawno w PS Plus, a BF1 jest już dostępne w EA Play (więc też w Xbox Game Pass) oraz w PlayStation Plus Collection. Udostępnienie gry za darmo byłoby więc niezbyt dużym zaskoczeniem.

Tom Henderson to wiarygodne źródło przecieków. Jego doniesienia o Battlefield 2042 potwierdziły się w znacznej większości. Powyższe wieści można więc uznać za bardzo wiarygodne. Miejmy jednak na uwadze, że nie są one nadal niczym oficjalnym.