Nie masz PS Plus? I tak pograsz online w wielki hit Rockstar

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jeśli chcecie pograć w Red Dead Online na PlayStation, przez prawie dwa tygodnie zrobicie to bez PS Plus. Rockstar reklamuje dodatek do RDO.

Rockstar Games niedawno zapowiedziało ogromny dodatek do RDO. Blood Money zaoferuje sporo nowości i fani tej wieloosobowej produkcji powinni rzucić na niego okiem. Naszą zapowiedź rozszerzenia znajdziecie w tym artykule.

Mamy też świetne wieści dla graczy, którzy chcą zapoznać się z Blood Money na konsolach Sony, ale nie posiadają aktywnego abonamentu PlayStation Plus. Rockstar potwierdza, że od 13 do 26 lipca możecie grać w Red Dead Online bez dodatkowej opłaty. Każdy posiadacz Red Dead Redemption 2 może odpalić multiplayer w dowolnym momencie.

Jeśli jeszcze nie graliście i chcecie spróbować, zdecydowanie warto. Aktualnie w grze trwa tydzień obniżek na boksy, konie, siodła, niektóre bronie, wystroje obozu, odzież i wiele, wiele więcej. Dodatkowo gracze angażujący się w napad na pociąg w Okazji otrzymają darmowy bandolier. Dla amatorów bardziej przyziemnych rozrywek przygotowano też darmowe drinki w saloonach.

Znajdzie się więc coś zarówno dla nowych graczy, jak i stałych bywalców serwerów Red Dead Online. Nowy dodatek to dobra okazja do powrotu lub pierwszego zetknięcia z tym tytułem. Szczególnie w przypadku prawie dwóch tygodni grania bez PS Plus.