Geralt ze sporą zmianą w The Witcher. Czy drugi sezon będzie bardziej przegadany?

Fani serialu Wiedźmin, szykujcie się na to, że Geralt powie znacznie więcej już za kilka miesięcy. Aktor przedstawił swoją zupełnie inną wizję na bohatera względem tego, co mogliśmy już zobaczyć w dotychczasowych odcinkach.

Jak informuje GamesRadar, Henry Cavill, odtwórca roli Rzeźnika z Blaviken, wpadł na nieco inny pomysł wobec swojej postaci:

Przy pierwszym sezonie pomyślałem, że najlepiej będzie, jeśli Geralt będzie mówił mniej, bo wygląda na to, że więcej myśli. Taki był wtedy zamiar. (…) Ale w scenariuszu sezonu drugiego jest w Kaer Morhen, jego domowej przestrzeni, wśród ludzi, których zna i moim zdaniem miał być dosadny, i być intelektualistą, ponieważ taki właśnie jest. On nie jest brutalem. – oznajmił Henry Cavill

Na pewno jest to dość spora zmiana względem epizodów, które mogliśmy już wszyscy zobaczyć. Obawiam się jednak, że przez nią zbliżające się odcinki będą za bardzo przegadane. Mam nadzieję, że reszta twórców odpowiednio to wyważyła i tak naprawdę nie ma żadnych powodów do paniki.

Premiera drugiego sezonu serialu Wiedźmin na platformie Netflix zaplanowana jest na 17 grudnia 2021 roku. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun, który niedawno zaprezentowano podczas WitcherConu: