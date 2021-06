DoGRYwka – kryptowaluty w GTA VI, Gran Turismo 7 już nie jest ex’em PS5 i CS:GO niby za darmo, ale jednak nie

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Valve usunęło możliwość grania meczy turniejowych graczom non-prime w CS:GO. Oprócz tego Ci sami użytkownicy nie mają już dostępu do dropu przedmiotów i zbierania doświadczenia na swoim koncie.

Świat obiegła wiadomość na temat przecieku ciekawej mechaniki w GTA VI. Co z kolejną odsłoną Grand Theft Auto będą miały wspólnego kryptowaluty? Okazuje się, że sporo. Poznaliśmy nareszcie rozkład pokazów zbliżającego się eventu – E3. Czeka nas masa nowości i na szczęście nie trzeba będzie zarywać nocy, aby obejrzeć wszystko.

Co to byłby za dzień, gdyby nie było wiadomości ze świata PlayStation? Niestety, God of War Ragnarok zostało opóźnione, aczkolwiek twórcy obiecali coś w zamian. Gran Turismo 7 jednak nie będzie tytułem ekskluzywnym dla PS5, ale ta wiadomość powinna akurat ucieszyć sporą część graczy.

