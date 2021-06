Masz PS Plus, masz grę za darmo na PS4 i PS5

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jeśli subskrybujecie PS Plus, możecie odebrać kolejną grę za darmo. Posiadacze PlayStation ponownie zgarną ciekawy tytuł bez płacenia.

PlayStation Plus jak co miesiąc zagwarantowało graczom sporo nowych gier. Oferta na czerwiec jest już dostępna, ale subskrybenci usługi mogą odebrać jeszcze więcej ciekawych tytułów. Ostatnie tygodnie przyniosły nam kilka przyjemnych rozdawnictw.

Jeśli posiadacie aktywny abonament, możecie zgarnąć grę przeznaczoną dla gogli PlayStation VR. Mowa o Racket Fury: Table Tennis, które jest możliwe do odebrania tylko do 19 czerwca. Grę dodacie do biblioteki w tym miejscu lub z poziomu konsoli.

Tytuł uruchomimy na PS4 i PS5 przy pomocy gogli PlayStation VR. Miejcie jednak uwadze, że aby podłączyć gogle do PS5 potrzebujecie specjalnej przejściówki. Niemniej nawet jeśli nie korzystacie z PS VR, możecie dodać grę do biblioteki i trzymać ją na przyszłość.

Racket Fury: Table Tennis to – jak sama nazwa wskazuje – gra sportowa, która pozwoli nam zmierzyć się z botami lub (w trybie online) żywymi przeciwnikami w tenisie stołowym. Co więcej, jeśli zdecydujemy się na rozgrywkę w trybie kariery, możemy liczyć na niemałe wyzwanie. Miłośnicy tenisa stołowego będą zachwyceni.