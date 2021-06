Niezwykle rzadkie znalezisko w Cyberpunk 2077. Nawet po setkach godzin gry możesz tego nie zobaczyć

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Po wielu miesiącach gracze uświadomili sobie, że Night City dotyka problem kwaśnych deszczy. Niektórzy gracze Cyberpunk 2077 nawet po setkach godzin w grze tego nie zobaczyli na własne oczy.

Ciekawym spostrzeżeniem podzielił się jeden z użytkowników w wątku o grze Cyberpunk 2077 na popularnym serwisie Reddit. Niejaki leelallana pochwalił się, że po 200 godzinach gry pierwszy raz ujrzał w Night City kwaśny deszcz. Poniżej możecie zobaczyć jego wideo, na którym zostało wszystko udokumentowane.

Pod nagraniem nie brakuje komentarzy osób, które nigdy tego nie zobaczyły albo i takich, które spotkały się z tym poniżej 100 godzin, nawet kilkukrotnie. Jak widać, musi to być niezwykle rzadkie wydarzenie w grze. Niektórzy zarzucali, że może być to po prostu błąd. Jak się okazuje, jest zupełnie inaczej. Twórcy przygotowali nawet specjalną kwestię dialogową, którą usłyszymy, słuchając stacji radiowej przed rozpoczęciem się wspomnianych opadów.

Bez wątpienia takie smaczki budują (dosłownie) atmosferę w grze. Miło, że twórcy dodali taką ciekawostkę do gry. Tych z resztą nie brakuje w Cyberpunk 2077. Słyszeliście może o nawiązaniu do uniwersum Harrego Pottera? To też umknęło graczom przez naprawdę wiele tygodni. Jestem ciekaw, ile ukrytych smaczków czeka na nas jeszcze w kodzie gry.