Tajemnicza zagadka z gry Battlefield 6 rozszyfrowana

Dice wodziło graczy za nos, by wreszcie ujawnić sekretną wiadomość. Sprawdźcie co informacja zdradza na temat Battlefield 6.

Na twitterze wrzucono dzisiaj fragmenty tekstu, podczas gdy pozostała część komunikatu pozostawała zamazana. Jeszcze kilka godzin temu wyglądało to w ten sposób:

"Some of you want to return home. I must tell you the truth. If you can fire a gun, we need you." The official @Battlefield account is sending teasers to content creators 👀 (from @jackfrags ) pic.twitter.com/nedcVSEhiB

W tym momencie możecie zapoznać się całym tekstem, który brzmi:

Some of you want to return home – that most human of all instincts. With a heavy heart, I must tell you you the truth. You have no home to return to.

The question we must ask ourelves now is: do we accept our fate? Or do we dare to fight for a better world?

No one may force you into battle, but I say to all who can hear my voice if you can fire a gun, if you can tend a wound, if you can CR HAVOC – those who cannot- need you, we need you. War is the only way home.