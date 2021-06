Battlefield 6 – nowe screeny wyciekły do sieci. Czołg, helikopter i odrzutowiec, a także…

Na oficjalnym serwerze Discord Toma Hendersona opublikowano cztery zrzuty ekranu pochodzące z najpewniej Battlefield 6. Grafiki prezentują pojazdy i lokacje, które powinniśmy zobaczyć podczas rozgrywki.

Okres przed premierą Battlefield 6 należy do naprawdę nietypowych. Choć tak naprawdę nie zobaczyliśmy jeszcze żadnego oficjalnego materiału z z gry, a nawet twórcy nie chwalili się jeszcze konkretami, wiemy o samej produkcji już całkiem sporo. Tym razem doszło do kolejnego przecieku screenów. Te wyglądają bardzo autentycznie, dlatego jestem w stanie uwierzyć, że pochodzą wprost z BF6. Sama gra jednak powinna wyglądać zdecydowanie lepiej, bo jakość poniższych ujęć woła o pomstę do nieba.

Nie musieliśmy długo czekać, aby sam Tom Henderson wypowiedział się w sprawie tych grafik. Insider poinformował, że według niego są prawdziwe. Cóż, jestem ciekaw, jak wyglądałaby premiera Battlefield 6 bez jego przecieków. Tak przynajmniej gracze w miarę wiedzą już, czego mogą się spodziewać po najbliższym pokazie. Przypominamy, że ten odbędzie się już 9 czerwca o godzinie 16:00 czasu polskiego.

Nie będę ukrywał, że moim zdaniem powyższe screeny nie robią na mnie wielkiego wrażenia. Przedstawione na nich elementy gry nie wyróżniają się na tle poprzednich części. Mimo to przypadł mi do gustu interfejs, który przypomina dzisiejszą modę na jak największe uproszczania i pozbawienie szczegółów. Co do pojazdów, które możemy tam zobaczyć, te wyglądają po prostu w porządku. Ciekawić może jednak budowa odrzutowca, który możemy zobaczyć na ostatniej z grafik. Najmniej widowiskowe są według mnie budynki miasta, które prezentują się po prostu przeciętnie.