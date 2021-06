Seks w Wiedźminie 3 teraz w 4K. Oto poprawione ciała bohaterów

Od teraz każdy posiadacz Wiedźmin 3 może pobrać ogromną paczkę tekstur 4k, które w znacznym stopniu poprawią wygląd ciał bohaterów w grze. Bez wątpienia w ten sposób sceny seksu będą prezentować się jeszcze lepiej.

Widzimy po reakcjach naszych czytelników, że modyfikacje do Wiedźmin 3 dalej cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Choć gra ma już ponad 6 lat, dalej spędzą z nią mnóstwo czasu masa graczy. W związku z tym przychodzimy do Was z kolejnym, ciekawym modem, tym razem wprowadzającym zmiany kosmetyczne. Oto Humans of The Continent 4K-2K Textures, które znacznie poprawi wygląd bohaterów trzeciej części przygód Geralta z Rivii.

Dbd17, czyli twórca tej paczki, użył do stworzenia tego moda w znacznej większości programu wykorzystującego sztuczną inteligencję. Dzięki niej zeskalowano w górę rozdzielczość tekstur bohaterów gry, dlatego osiągnięto świetny efekt końcowy bez ręcznej edycji każdej grafiki. Część jednak trzeba było edytować samodzielnie, aczkolwiek wspomniane oprogramowanie naprawdę przyspieszyło prace.

Co lepsze, autor podzielił modyfikację na mniejsze paczki, aby ułatwić graczom instalację. Warto nadmienić, że do jej działania konieczne będzie posiadanie wszystkich dodatków do gry, dlatego zaopatrzcie się w nie, jeżeli planujecie instalację tej paczki.

Modyfikację możecie pobrać stąd.

Na łamach naszego portalu pisaliśmy niedawno o innym modzie poprawiającym tekstury autorstwa naszego rodaka. Jego prace doceniło nawet samo CD Projekt RED, dlatego myślę, że warto się nim zainteresować.